У Львові живий ланцюг з’єднав пам’ятники Бандері та Шевченку

Львів. 22 січня. УНІАН. Сьогодні п’ятитисячний живий ланцюг львів’ян з’єднав пам’ятники Бандері і Шевченку у Львові.

Понад п’ять тисяч осіб утворили живий ланцюг з нагоди Дня Соборності, який з’єднав пам’ятники Степанові Бандері й Тарасові Шевченку у Львові.

Багатотисячна колона з вулиці Степана Бандері, де встановлено пам’ятник Бандері, пройшла до площі перед пам’ятником Шевченкові із національними та партійними прапорами, скандуючи гасла: «Слава Україні! Героям слава!», «Бандера, Шухевич – Герої України!», «Велика, єдина, соборна Україна!».

В урочистій ході взяли участь голова Львівської обласної ради Олег Панькевич, депутати Верховної, обласної та місцевих рад, представники політичних партій, які входять до складу Комітету опору диктатурі, громадськість.

Хода завершилася біля пам’ятника Шевченкові, де відбувся екуменічний молебень за Україну та багатотисячне народне віче.

Голова Львівської обласної ради Олег Панькевич, виступаючи перед зібранням, наголосив на тому, що «важко знайти слова, які важили б більше, ніж ваш чин – ваша присутність на цій площі біля Шевченка, спільної ходи від Бандери до Шевченка».

«Саме Тарас Шевченко дає визначення того духу, який об’єднує нас сьогодні – як єдність мертвих, живих і ненароджених. На цій площі відчувалася тривога, але сьогодні на цій площі відчувається рішучість. Ті, хто ненавидить українську державу, найбільше бояться нашого спільного чину. Вже чути їхній голос, який промовляє через так званих політологів та куплені ЗМІ, про те, що неможливе об’єднання. Вони бояться нашого об’єднання! Тому замало об’єднання лише заради того, щоб потрапити в парламент, як його було замало в 1990 і в 2004 роках. Зараз ми аналізуємо, що відбувалося 93 роки тому в нашій історії, чого тоді бракувало? А бракувало саме українського духу, про який ми зараз говоримо», - заявив у своєму виступі голова Львівської обласної ради.

Олег Панькевич також зазначив, що «сьогодні ми стоїмо на порозі чогось нового» і завдяки зібранню у Львові і таких зібрань, які відбуваються в Києві, Запоріжжі, Тернополі – по всій Україні від заходу до сходу – «цей рік стане роком нашої перемог».

На вічі було зачитано маніфест об’єднання опозиційних сил, який сьогодні підписали у Києві лідери опозиційних партій.