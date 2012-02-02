Посадовці підприємства за фіктивними документами незаконно отримали з бюджету 36 млн. грн.

Київ. 2 лютого. УНІАН. На Львівщині працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили посадових осіб одного з приватних підприємств області.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, зазначені особи минулого року надали до Львівського центру професійно-технічної служби зайнятості фіктивні документи про наявність у них необхідного штату працівників, у результаті чого виграли тендер на будівництво приміщення згаданого центру та незаконно отримали 36 млн. грн. бюджетних коштів, як передоплату.

Слідчими органами ОВС порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.358 КК України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів).