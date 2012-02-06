На Львівщині вшанують патріарха Йосипа Сліпого

Львів. 6 лютого. УНІАН. У Львівській області пройдуть заходи з нагоди 120-річчя від дня народження Патріарха Йосипа Сліпого

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, на робочій нараді з підготовки з заходів заступник начальника Головного управління внутрішньої політики, преси та інформації ОДА Ірина РОМАНІВ зауважила, що, згідно з рішенням Львівської обласної ради, 2012 рік на Львівщині оголошено Роком Йосипа Сліпого, тому заходи проводимуться протягом усього року. Однак важливо, щоб ці заходи розпочалися з відзначення 120-ї річниці від дня народження митрополита.

Головним управлінням внутрішньої політики, преси та інформації ОДА розроблено програму урочистостей.

17 лютого у Львові відбудеться Архієрейська Божественна літургія в Архікатедральному соборі Святого Юра, а також буде здійснено чин панахиди біля могили Йосипа Сліпого у крипті собору Святого Юра.

Представники влади та молодіжних організацій відвідають музей-садибу Йосипа Сліпого у селі Заздрість Тернопільської області.