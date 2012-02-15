У Львові стався вибух у вагонному депо

Львів. 15 лютого. УНІАН. Сьогодні Львові стався вибух концентрації газоповітряної суміші в ремонтному цеху пасажирського вагонного депо «Львів» під час якого постраждало двоє працівників депо.

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради, 15 лютого о 14.57 за телефоном 103 надійшло повідомлення про те, що у Львові, в ремонтному цеху №1 пасажирського вагонного депо «Львів» (вул Рудненська, 32) під час виконання газозварювальних робіт - різання ємності з під мастила, розбавленого розчинником, стався вибух концентрації газоповітряної суміші.

В результаті вибуху отримали опіки поверхні тіла I-II ступеня: газозварювальник 1990 р.н. та слюсар цеху 1989 р.н.

Бригадою комунальної швидкої медичної допомоги та бригадою швидкої медичної допомоги Львівської залізниці постраждалих доставлено у комунальну 8-му міську комунальну клінічну лікарню Львова.

Проводиться дослідча перевірка.