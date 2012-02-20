На Львівщині затримали вантажівку з краденим вугіллям
12:10, 20 лютого 2012Львів
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Вивозили з шахти
Львів. 20 лютого. УНІАН. Працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС України у Львівській області під час вивезення чергової партії вугілля було затримано вантажну автомашину якою незаконно вивозилось за межі шахти 12 тонн вугілля вартістю більше 5 тис.грн.
Про це повідомили УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області.
За даним фактом прокуратурою міста Червонограда порушена кримінальна справа за ст. 191 ч.3 КК України.
Скільки було ще таких фактів розкрадання вугілля наразі встановлюють слідчі.
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