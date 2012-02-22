Суд виніс вирок щодо нападу на лідера львівських антифашистів

Львів. 22 лютого. УНІАН. 17 лютого 2012 року Личаківський районний суд Львова виніс вирок відносно Романа Семчія за напад на голову Львівського антифашистського комітету Олександра Калинюка, який мав місце 9 травня 2011 року. Про це Вголосу повідомив Калинюк.

Зокрема, суд визнав Семчія Р.І. винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 статті 296 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 гривень.

Суд також постановив стягнути з Семчія Р.І. на користь Калинюка О.Н. відшкодування заподіяної моральної шкоди в розмірі 500 гривень.

Також суд стягнув з Семчія Р.І. на користь НДЕКЦ ГУМВС у Львівській області 450 гривень 24 копійки за проведені дослідження.

Суд зазначив, що вирок Семчій Р.І. може оскаржити до апеляційного суду Львівської області протягом 15 діб з моменту проголошення.