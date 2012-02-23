Начальник райвідділу міліції роз’їжджав п’яний за кермом

Львів. 23 лютого. УНІАН. На Львівщині начальник Мостиського райвідділу міліції був затриманий мобільною групою ГУ МВС України у Львівській області під час керування службовим автомобілем у нетверезому стані.

Про це повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.

Керівника міліції Мостищини затримали 22 лютого о 22.45.

Зважаючи на те, що керівник міліції Львівщини наголошував на тому, що за кермування у нетверезому стані міліціонерів-порушників звільнятимуть з органів внутрішніх справ, можна припустити, що з його боку буде клопотання перед Міністром внутрішніх справ України про звільнення начальника Мостиського райвідділу міліції з органів внутрішніх справ.

У коментарі УНІАН начальник ГУ МВС України у Львівській області генерал-майор міліції Олександр Рудяк підтвердив інформацію про те, що міліцейського посадовця було затримано у нетверезому стані і зазначив, що призначено службове розслідування за результатами якого будуть вжиті відповідні заходи.

Як повідомляв УНІАН, начальник ГУ МВС України у Львівській області Олександр Рудяк під час першої у цьому році нараді міліцейського керівництва наголосив на необхідності неухильного дотримання службової дисципліни та законності.

Очільник обласної міліції попередив, що суворо каратиме тих, хто плямує честь міліцейського мундира недостойними вчинками.

Олександр Рудяк зауважив, що поява працівника міліції у нетверезому стані на робочому місці – це подія надзвичайна. Так само, як і кермування напідпитку. За такими фактами генерал-майор міліції обіцяв проводити службові розслідування, а порушників негайно звільняти з органів внутрішніх справ.

Як відомо, Мостиський райвідділ міліції з листопада 2011 року очолює підполковник міліції Іван Волошин.

