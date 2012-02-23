У Львові комуністи і ветерани провели мітинг

Львів. 23 лютого. УНІАН. Сьогодні у Львові відбувся мітинг представників політичних сил лівого спрямування і ветеранських організацій з нагоди Дня захисника Вітчизни.

Як передає кореспондент УНІАН, на площі біля Монументу Слави зібралося близько 100 представників місцевих осередків КПУ, Антифашистського комітету, ПСПУ, ветеранських організацій Львова.

Присутні тримали 5 прапорів КПУ і 3 прапори із символікою ПСПУ.

Учасники мітингу поклали до підніжжя монументу вінок із стрічкою „Воїнам-визволителям від Комуністичної партії України” після чого ухвалили звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, у якому висловили занепокоєння з приводу поширення націоналізму в державі.

„Вивчати звіряче обличчя націоналізму слід приїжджати до Львова”, - йдеться у звернення, яке буде направлено главі державі.

Окрім того, учасники мітингу висловили вимогу озвучити прізвища організаторів і безпосередніх виконавців «провокацій», які відбулися 9 травня 2011 року у Львові, і дати їм політичну оцінку.

Акція пройшла мирно, без порушень громадського порядку. За нею спостерігали декілька представників ВО „Свобода”. Для забезпечення правопорядку й уникнення можливих сутичок було залучено значну кількість працівників міліції, зокрема, неподалік від монументу перебувало декілька автобусів з бійцями спецпідрозділу «Беркут».

Як повідомляв УНІАН, 9 травня 2011 року біля Пагорбу Слави у Львові відбулися сутички між представниками різних політичних сил під час заходів з нагоди Дня Перемоги. Внаслідок сутичок постраждали кілька осіб і було пошкоджено автобус правоохоронців.