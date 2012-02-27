Керівники львівської «Свободи» стверджують, що за ними стежать

Три депутати-свободівці від Львівщини перебувають під оперативно-розшуковим наглядом і проти них порушені оперативно-розшукові справи. Це означає, що за ними цілодобово ведеться спостереження. Про це сьогодні, 27 лютого, під час прес-конференції повідомив голова фракції ВО «Свобода» у Львівській міськраді Руслан Кошулинський.

За словами Кошулинського, це свободівці, депутати Львівської облради Ігор Кривецький та перший заступник голови облради Петро Колодій. Окрім того, до цього переліку належить секретар Львівської міськради Василь Павлюк.

Кошулинський також додав, що ВО «Свобода» очікує продовження провокацій, як це було, за його словами, із секретарем міської ради Винник.

Депутат міської ради Олег Махніцький заявив, що сьогодні стежать не лише за цими людьми, але й за усіма членами партії, які замають керівні посади в ній.

«За мною теж ведуть спостереження. Це люди, які затримували секретаря міськради Винник, я їх вже в обличчя знаю», - заявив Махнізький.

Він також додав, що телефони свободівців прослуховують.

«Кампанія дискредитації, яка почалася – це кампанія підготовки до виборів. Вона спрямована на зменшення рейтингів в очах наших виборців, зневіри членства, що в результаті може призвести до розколу», - сказав Руслан Кошулинськіий.

Він заявив, що свободівцям сьогодні закидають корупцію та реалізовують механізм підкидання хабарів, Як приклад він навів того ж секретаря Винниківської міської ради.

Додамо, що Олег Махніцький зауважив, що «Свобода» так і не знайшла фактів, які підтверджують, що ця особа брала хабар, натомість вони виявили ознаки «фабрикації справи». Окрім того, до затриманого не допускали адвокатів, намагаються на нього тиснути...

Руслан Кошулинський заявив, що у нього є заява щодо звільнення з посади та складання депутатських повноважень, написана секретарем міськради Винник, яка була написана 23. 02. 21012 року – у день його затримання. У заяві причиною вказано – «через політичні переслідування».

«Насправді ми очікуємо ще й не таких гучних справ проти «Свободи». Режим не зупиниться ні перед чим, щоб нас дискредитувати, але партія до цього готова», - заявив Кошулинський.

Гал-інфо