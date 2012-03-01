Львівський КОД розпочинає акції „Пікети непокори владі”

Львів. 1 березня. УНІАН. У Львові з 13 березня розпочнуться протестні акції опозиції ініційовані політичними силами, які увійшли до обласного Комітету опору диктатурі під гаслом: „Пікети непокори влади”.

Як повідомили УНІАН у Львівській обласній організації політичної партії „Фронт змін”, початок акцій «Пікети непокори владі» заплановано на 13 березня і на їх підтримку висловились представники обласних осередків „Фронту Змін”, ВО «Свобода», ВО «Батьківщина», Народного Руху України, Конгресу українських націоналістів.

Пікети планується провести під стінами Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної прокуратури. Подібні акції протесту опозиція проведе у кожному районі Львівської області.

„Під час заходів буде проводитись збір підписів громадян України на підтримку звернення до Парламентської Асамблеї Ради Європи стосовно визнання політв’язнями Юлії Тимошенко, Юрія Луценка та інших арештованих опозиційних політиків”, - наголошується у повідомленні.