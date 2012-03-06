Журнал «Власний бізнес» назве ТОП-десятку львівських бізнесменів

Львів. 6 березня. УНІАН. 7 березня, у середу, у Львівському інституті менеджменту буде офіційно оголошено імена десяти найкращих бізнесменіву Львівщини, що стали переможцями конкурсу «ТОП-10. Власний бізнес».

Серед претендентів на перемогу є такі відомі бізнесмени як Андріян Гутник, Роман Загірний, Ірина Снітинська, Леся Іонова, Василь Андрашко, Андрій Якимів та інші. Організатором заходу виступив журнал «Власний бізнес» спільно з Львівським інститутом менеджменту, повідомили у редакції журналу «Власний бізнес».

«Це вже другий наш конкурс бізнесменів Львівщини, – розповідає головний редактор журналу «Власний бізнес» Андрій Максимук і додає. – Враховуючи те, що цього року конкурс викликав ще більше зацікавлення та справжню дискусію громадськості, зокрема, читачів журналу «Власний бізнес», (участь у двотижневому голосуванні на порталі Vlasbiz.net взяло майже 30 тис. осіб), а серед його учасників є відомі львівські підприємці, то це ще раз доводить доцільність таких заходів».

Другий конкурс «ТОП-10. Власний бізнес» розпочався наприкінці 2011 року і став для бізнесменів Західної України можливістю оцінити своє місце на ринку та дізнатись думку про свою компанію споживачів, експертів та колег.

Організаторами буде відзначено переможців у 10 різнопланових номінаціях: «Бізнесмен року», «Професіонал», «Громадське визнання», «Визнання колег», «ТОП-публічність, «Свіжа кров», «Бізнесмен-громадський діяч», «Бізнес-woman», «Роботодавець року» та «Self-MadeMan». При визначенні переможців у різних номінаціях організатори конкурсу враховували голосування на порталі Vlasbiz.net, голосування самих учасників, думки експертів конкурсу та згадки про бізнесменів у ЗМІ. На переможців конкурсу очікують інтелектуальні призи від організаторів та спонсорів.

Минулоріч переможцями конкурсу стали Андрій Іонов, Петро Писарчук, Андрій Рікота та інші.

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