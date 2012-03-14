Опозиція ініціює на Львівщині народний референдум

Львів. 14 березня. УНІАН. Сьогодні на Львівщині "Українська партія" оголосила про початок проведення в області плебісциту.

Про це на брифінгу у місті Стрий заявив керівник крайової організації Олег Канівець.

Як учасник обласного КОДу, "Українська партія" висловила стурбованість прийняттям одноосібних рішень про перелік першочергових завдань для опозиції у наступному парламенті. Також опозиційна партія висловлюється проти квотного "нарізання" округів, яке зараз відбувається у кабінетах столичних штабів.

Ці тенденції свідчать про те, що деякі опозиційні очільники не зробили висновків з минулих поразок. Їх причина у тому, що в останніх фатальних для опозиції виборчих кампаніях думка виборця не цікавила вождів. Якщо громадську думку проігнорують і на цей раз, знову буде фіаско, - заявив Олег Канівець.

Виборець має взяти якнайширшу участь у напрацюванні завдань для опозиції у наступному парламенті. Окрім того, громада повинна визначити найприйнятнішу кандидатуру єдиного висуванця від опозиції у своєму окрузі. У такий спосіб опозиційні сили залучать на свій бік максимальну кількість невдоволених нинішньою владою. Саме тому "Українська партія" ініціює плебісцит.

Політична сила закликатиме партії КОДу застосувати практику опитування громадськості і в інших регіонах.

Gazeta.ua



