У Львові затримали злочинця, який скоїв замах на міліціонера

Львів. 17 березня. УНІАН. У Львові затримали небезпечного злочинця, який розшукувався за скоєння замаху на життя працівника міліції.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, спецоперацію по затриманню провели працівники Управління карного розшуку при задіянні бійців спецпідрозділу «Беркут», сьогодні, близько шостої години ранку.

У квартирі одного з житлових будинків на вулиці Липинського у Львові було затримано 40-річного раніше судимого львів’янина, який 17 лютого під час затримання вчинив опір працівникам міліції і завдав вогнепальне поранення в голову дільничному інспектору міліції.

Операція по затриманню ретельно розроблялася, оскільки в помешканні, на момент затримання озброєного злочинця, перебувала жінка з двома неповнолітніми дітьми. В результаті спецоперації ніхто не постраждав.

В помешканні було вилучено пістолет, біти, електрошокер, мисливський ніж.