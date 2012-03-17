Львівська обласна рада заснувала премію імені Степана Бандери
Грошова винагорода 20 тис. грн.
Львів. 17 березня. УНІАН. Депутати Львівської обласної ради затвердили положення про обласну премію імені Героя України Степана Бандери, яку присуджуватимуть у галузі державотворення.
Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної ради, премією відзначатимуть громадських і політичних діячів, державницькі та громадські інституції, науковців за вагомий внесок у розбудову Української держави, доленосні громадсько-політичні рішення і науково-теоретичні напрацювання у царині державотворення.
Премію будуть присуджувати щорічно напередодні 1 січня – дня народженння Степана Бандери (цьогоріч – з нагоди Акта відновлення Української держави 30 червня 1941 року з урочистим врученням 30 червня 2012 року).
Грошова винагорода кожного з лауреатів премії - 20 тис. грн.