МЗС надає консульське сприяння львів’янам затриманим у Польщі

Київ. 20 березня, УНІАН. Міністерство закордонних справ України надаватиме консульське сприяння двом українцям, затриманим у Польщі за підозрою в збуті фальшивих облігацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

«Справа перебуває на контролі Генконсульства, звичайно, що ми будемо надавати все необхідне консульське сприяння»,- сказав він.

О.ВОЛОШИН зазначив, що українська сторона не має сумніву, що в Польщі права затриманих українців будуть дотримані необхідним чином.

О.ВОЛОШИН повідомив, що за інформацією польської сторони, «підставою для затримання українців є підозра у скоєнні злочинів, передбачених Кримінальним кодексом Польщі, тобто придбання, зберігання, перевезення, збут підробленої національної валюти».

Затриманих громадян України було передано до Окружної прокуратури м. Люблін, яке веде слідство у цій справі.

За словами О.ВОЛОШИНА, один із них звернувся з проханням повідомити про факт його затримання дружині, що було зроблено українськими дипломатами.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня польське Антикорупційне бюро повідомило про затримання 18 березня трьох поляків, двох італійців, двох українців та громадянки Молдови, які планували продати у Польщі фальшиві держоблігації уряду США на суму 100 млн. дол.

Українці є мешканцями Львівської області.