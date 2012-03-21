Табачник назвав найпрестижніші українські виші

Київ. 21 березня. УНІАН. Міністр освіти України Дмитро Табачник заявив, що завдання президента щодо участі українських вишів у міжнародних рейтингах вже частково виконано.

"У світі існує близько двадцяти авторитетних і потужних рейтингів. Завдання, поставлене президентом в 2010 році, частково виконано: в трьох міжнародних рейтингах є вузи Україні", - розповів Табачник газеті "Сегодня".

Найавторитетніший з рейтингів - престижний британський QS World University Rankings. Там присутні Київський політех і Донецький національний університет.

"Сподіваюся, що в 2012 році ще два вузи потраплять в QS: розглядають Київський Національний університет ім. Т.Шевченка і Харківський Національний університет ім. В.Каразіна", - зазначив міністр.

Українські вузи потрапили й у світовий рейтинг університетів Webometrics.

"Це цікавий і важливий рейтинг, який проводить Вища рада з наукових досліджень Іспанії, в ньому оцінюється кількість посилань на наукові роботи, тобто індекс цитованості", - пояснив Табачник.

За його словами, Webometrics оцінює близько 20 000 навчальних закладів, з них до рейтингу потрапляє тільки 12 000. У ньому присутні близько сотні українських вузів, причому вони в основному потрапили в першу чверть списку.

Перший по цитованості серед українських вузів (957 місце рейтингу) - Київський політех. За ним - Львівська політехніка (1248 місце), Національний педуніверситет ім. М.Драгоманова (1747 місце), Національний авіауніверситет (1922 місце), КНУ ім. Т.Шевченка (1934 місце).

Ще Україна потрапила в University Ranking By Academic Performance - Рейтинг університетів за показниками академічних досягнень. Його робить Близькосхідний технічний університет (Туреччина), всього в ньому 20 000 вузів. У рейтингу є Харківський Національний університет ім. В.Каразіна, Львівський Національний університет ім І.Франка, Одеський національний університет, Київський політех і КНУ ім.Т.Шевченка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у свіжому рейтингу 400 кращих навчальних закладів від альманаху Times Higher Education, який вважається одним з найавторитетніших світових видань у царині освіти, немає жодного українського навчального закладу.

ТСН