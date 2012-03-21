Українці обрали ТОП-10 національних страв до Євро-2012

Київ. 21 березня. УНІАН. Українці обрали 10 найулюбленіших страв національної кухні, які увійдуть до меню для гостей Євро-2012 у ресторанах міст-господарів.

Як повідомляє Інформаційний центр «Україна 2012», до «Національного меню» увійшли: український борщ, запорізький капусняк, сало з часником, холодець, деруни традиційні, домашня ковбаса, налисники з сиром, запечене порося з гречаною кашею, вареники з капустою і грибами, пиріг з яблуками.

Ці страви увійдуть до переліку страв у ресторанах-партнерах конкурсу на найкращу українську страву як «Національне меню».

Конкурс, який проводиться з метою популяризації української культури серед гостей Євро-2012, стартував 15 лютого. Впродовж місяця учасники надсилали рецепти страв, які вважають традиційними для української національної кухні. З них журі конкурсу, до якого увійшли ресторатори, етнографи, історики, шеф-кухарі, визначили десятку найсмачніших з національного меню.