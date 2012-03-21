МВС розпочинає перевірку спортивних об’єктів до Євро-2012

Київ. 21 березня. УНІАН. Із сьогоднішнього дня МВС розпочинає перевірку готовності спортивних об’єктів до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Києві повідомив міністр внутрішніх справ України Віталій ЗАХАРЧЕНКО, який прибув з інспекційною перевіркою готовності до фінальної частини Євро-2012 на НСК «Олімпійський».

«З сьогоднішнього дня ми розпочинаємо ряд таких організаційних заходів щодо перевірки підготовки до Євро-2012. Я особисто як міністр внутрішніх справ хочу подивитися всі споруди, саме головне - по безпеці проведення цих заходів, тобто, щоб люди, які будуть приїжджати, уболівальники, були спокійні за свою безпеку і були впевнені у тому, що правопорядок на цих місцях буде забезпечено», - сказав В.ЗАХАРЧЕНКО.

За словами міністра, зокрема, з питання перевірки забезпечення безпеки футбольних матчів у Києві сьогодні було проведено нараду з керівництвом столичної міліції.

Як повідомив В.ЗАХАРЧЕНКО, на нараді було проаналізовано деякі проблемні питання, які ще існують стосовно охорони громадського порядку.

Відповідаючи на запитання журналістів про можливість розширення прохідних турнікетів безпосередньо на центральному столичному стадіоні, міністр зазначив, що це питання також буде вивчено, зокрема, з урахуванням досвіду будівництва донецького стадіону.

Водночас, В.ЗАХАРЧЕНКО зауважив, що сьогодні столичній міліції було передано 55 патрульних автомобілів марки «Рено».

«Ці автомобілі у тому числі будуть задіяні для несення патрулювання безпосередньо у районі стадіонів, у районі проживання туристів, які приїдуть на Євро-2012», - сказав В.ЗАХАРЧЕНКО.