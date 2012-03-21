Львівські журналісти, що викрили Доктора Пі, отримають медалі

Львів. 21 березня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ підписав "Указ про нагородження" журналістів газети "Експрес" Світлани Мартинець та Ігоря Починка, авторів резонансного розслідування щодо діяльності псевдолікаря "Доктора Пі". Про це він особисто повідомив на прес-конференції у Києві, повідомляє "Лівий берег".

За словами керівника відомства, "дякуючи журналістам, міліція дізналася про справу Слюсарчука багато корисного". Міністр також додав, справа "Доктора Пі" - у п'ятірці найбільш резонасних справ в інформаційному просторі.

У відповідності з текстом нагородного документу, журналісти відзначені за "зміцнення закону та правопорядку". До указу додається медаль.

Тим часом, журналісти "Експресу" заявляють, що встановили уже 16 прізвищ людей, які померли після "лікування" у Доктора Пі.

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