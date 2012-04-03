У Львові відбудеться фестиваль угорської культури та виноробства

Львів. 3 квітня. УНІАН. У Львові тиждень триватиме фестиваль угорської культури та виноробства «Magyar Fest».

Як повідомили УНІАН у Львівській міській раді, з 29 квітня до 6 травня у Львові на площі перед палацом Потоцьких відбудеться перший в Україні фестиваль «Дні культури та виноробства Угорщини», організований за підтримки Посольства Угорщини в Україні.

Цілий тиждень, впродовж якого триватиме фестиваль, кожен гість заходу зможе відчути себе «справжнім угорцем».

„Буде можливість покуштувати традиційної угорської страви – гуляшу, затанцювати чардаш, чи послухати добру угорську музику, а також посмакувати всесвітньовідомим вином з Токаю, яке ще у XIIX столітті Ґете назвав «королем вин та вином королів», - зазначається у повідомленні.

Участь у фестивалі візьмуть близько півсотні виноробів та кулінарів з Угорщини і 30 угорських та українських творчих колективів, які представлятимуть не лише традиційну культуру, а й сучасні її напрямки.

Окрім Львова, схожі за форматом фестивалі пройдуть також і в інших містах України – Києві, Хмельницьку, Харкові, Донецьку, Дніпропетровську, Запоріжжі, Херсоні, Миколаєві та Одесі.

Організатори планують, що фестиваль стане традиційним та буде проводитись щорічно, що сприятиме розвитку туристичної та культурної привабливості Львова, а також зміцненню україно-угорських відносин.

Вхід на захід буде безкоштовним.