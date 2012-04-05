У Львові відзначать Міжнародний день визволення в’язнів концтаборів

Львів. 5 квітня. УНІАН. 11 квітня у Львові відбудеться низка заходів з нагоди відзначення Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, керівництво Львівщини та представники громадськості на території колишнього концтабору «Шталанг-328» у Львові покладуть квіти до пам’ятного хреста на території колишнього концтабору, буде проведено екуменічну панахиду після завершення якої розпочнеться народне віче.

Також заходи з вшанування пам’яті жертв фашизму цього дня пройдуть у Львові біля приміщення колишнього львівського гетто на проспекті Чорновола та на території колишнього Янівського концтабору у Львові.