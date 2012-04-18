Литвин проти позаконкурсного вступу пільговиків до вишів

Київ. 18 квітня. УНІАН. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин виступає за надання матеріальної допомоги дітям-пільговикам при вступі до вищих навчальних закладів замість позаконкурсного вступу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з викладачами та учнями Новоград-Волинського навчально-виховного комплексу «Гімназія імені Лесі Українки – школа першого ступеню» та учнями німецьких шкіл.

В.Литвин зауважив, що нині в Україні збереглася традиція, коли деякі категорії мають право на пільговий вступ до вишів, і дуже часто це відбувається поза конкурсом.

За словами голови ВР, складається така ситуація, коли на деякі факультети вступають лише ті, хто пройшов поза конкурсом. При цьому, додав він, талановиті діти, які мають високий рівень знань, не можуть потрапити на ці факультети.

«Тому я виходжу з того, що категоріям дітей чи молоді, які потребують відповідної уваги з боку держави, потрібно давати матеріальну компенсацію, а не давати ці компенсації у вигляді позаконкурсного вступу до вишів», - сказав В.Литвин.