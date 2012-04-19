Оснащення пунктів пропуску до Євро завершиться через два тижні
Інформує Держприкордонслужба
Київ. 19 квітня. УНІАН. Повне технічне оснащення усіх пунктів пропуску, через які оформлюватимуть пасажирів, що прибуватимуть до України на матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу, завершиться через два тижні.
Про це заявив перший заступник голови Державної прикордонної служби України – директор департаменту державного кордону України Павло Шишолін в інтерв’ю газеті «Прикордонник України», повідомили УНІАН у прес-службі Держприкордонслужби.
«Зараз завершується установка технічних засобів прикордонного контролю у новому терміналі аеропорту «Жуляни». Уже до кінця цього тижня (19-20 квітня) буде проведене повне тестування цієї техніки, після чого цей пункт пропуску буде повністю готовий для прикордонного оформлення пасажирів, які прибуватимуть на Євро-2012», - зазначив П.Шишолін.
За його словами, також з 20 квітня заплановано розпочати монтаж техніки у найпотужнішому терміналі в Україні – терміналі «D» в аеропорту «Бориспіль». «У ньому буде встановлено 40 кабінок прикордонного контролю (по 20 на приліт і на відліт). Вся апаратура, необхідне майно для організації системи прикордонного контролю є в наявності, тому ми впевнені, що десь у двотижневий термін по крайньому пункту пропуску, визначеному для забезпечення Євро, буде завершене обладнання і тестування апаратури. Крім того, по цьому пункту пропуску нам необхідно доукомплектувати 200 людей – це багато, але ця робота йде планово, і у нас немає жодних проблем з комплектуванням персоналом і технікою, як для несення служби в аеропорту «Бориспіль», так і в інших пунктах пропуску», - сказав П.Шишолін.
Перший заступник голови Держприкордонслужби також додав, що відомство має і підготований персонал, і технічні засоби для початку роботи у двох пунктах пропуску на польській стороні – «Будомеж» та «Долгобичев».
«Питання, чи розпочнеться в них пропуск людей та транспорту до початку Євро-2012, впирається не в наше відомство, а у інфраструктурні проблеми – під’їздні шляхи з українського боку і таке інше», - сказав П.Шишолін.