На Львівщині створять готельну Асоціацію

Львів. 19 квітня. УНІАН. На Львівщині створять Асоціацію готелів області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, відповідну резолюцію було ухвалено 18 квітня під час тристоронньої зустрічі щодо цінової ситуації на готельному ринку Львова у період проведення матчів чемпіонату Євро-2012 у Львові за участю керівництва Львівської ОДА, Львівської міської ради та представників закладів розміщення Львова. Серед основних домовленостей – прийнятні ціни у готелях Львова та області у дні матчів Євро 2012 та у міжматчеві періоди.

Під час обговорення аналітичної довідки про ціновий діапазон номерного фонду готелів на період матчів Євро-2012 було відзначено, що на даний час Агенція з розміщення УЄФА Євро-2012 Україна (TUI Travel Plc.) продовжує співпрацювати з 25 готелями Львова, у яких протягом днів матчу проживатимуть гості відповідно до потреб УЄФА. Вартість на номери, не викуплені TUI Travel Plc, не може бути знижена згідно з договором з Агенцією з розміщення УЄФА Євро-2012 Україна. Аналогічні обмеження розповсюджуються також на готельні заклади, заброньовані Агенцією з розміщення вболівальників у Львові.

Готелі Львова та Львівщини вже ініціюють укладення додаткових угод з TUI Travel Pl, що дозволить їм продавати вільні місця та оптимізувати ціни у міжматчевий період.

Як зазначили УНІАН у департаменті «Євро-2012» Львівської міської ради, станом на 11 квітня номери 60% готельних закладів було заброньовано на період 9-10 червня, що підтверджує економічну обґрунтованість встановлених у цих готелях цін. Представники готельного бізнесу Львівщини відзначили, що підняття цін на готельні послуги під час туристично привабливих заходів є світовою практикою, але оптимальним та доступним вважається підняття від 100 до 200%, а лише 23% готелів Львова збільшили ціну більше, ніж на 200% і це є готелі з незначним номерним фондом, які суттєво не впливають на ситуацію на ринку.

Порівняння цін на проживання у готелях Львова та інших приймаючих міст України та Польщі підтвердило, що ціни на готелі відповідають або вищі, ніж ціни на аналогічні заклади розміщення у Львові (станом на початок квітня 2012 року), - повідомили УНІАН у Львівській міській раді.

На тристоронній зустрічі було вирішено створити Асоціацію готелів Львівської області, що дозволить її членам координувати роботу своїх закладів та реалізувати спільні ініціативи, а також був підписаний меморандум, який підтвердив готовність готелів Львівщини до оптимізації цін у період проведення матчів чемпіонату Євро-2012 у Львові. На прохання готельних закладів було вирішено посилити безпеку готелів під час Євро-2012.

«Львівські готелі гостинно запрошують до Львова вболівальників, туристів та гостей на матчі ЄВРО 2012 та у міжматчевий період та гарантують їм не лише прийнятні ціни, але й насичену культурну програму, так як у місті Лева щоденно відбуватимуться цікаві акції, фестивалі, заходи», - зазначили у департаменті «Євро-2012» міської ради.

Довідка УНІАН. Цільові групи УЄФА: відповідно до статистики продажу номерів у готелях, законтрактованих Агенцією з розміщення УЄФА ЄВРО 2012 Україна, у закладах готельного господарства м. Львова та області цільовими групами УЄФА заброньовано 6650 номероночей на час проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу у м. Львові.

Вболівальники: відповідно до статистики продажу номерів у готелях, мотелях хостелах, гуртожитках та санаторіях, законтрактованих Агенцією з розміщення вболівальників, у закладах готельного господарства м. Львова та області вболівальниками заброньовано 2700 номероночей на час проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу у м. Львові.