Львів. 19 квітня. УНІАН. 25 квітня у Львові пройде бізнес-форум «Бізнес і влада – ефективне партнерство» у рамках якого відбудеться презентація проекту інноваційної програми розвитку Львівської області.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

Організаторами заходу виступили Львівська обласна державна адміністрація, Львівська торгово-промислова палата та компанія Nestle – Україна.

Як зазначається у повідомленні, проведення бізнес-форуму має на меті об’єднати практичний досвід успішних підприємців, знаних експертів та владу області задля реалізації інвестиційного потенціалу області. Своїм досвідом у ведені бізнесу з присутніми ділитимуться керівники провідних європейських компаній, зокрема, директор з корпоративних питань Nestle в Україні Геннадій Радченко, генеральний директор ТзОВ «Клінгспор» Роланд Кашни, технічний директор компанії «Бетен Інтернешнл» по вітро - та соняно- енергетичним проектам в Україні Жером Жарланг.

Основні теми доповідей Форуму стосуватимуться питань участі влади та бізнесу у розвитку інвестиційного клімату області. Підчас проведення Форуму заплановано підписання меморандуму про співпрацю між BETEN International та Львівською обласною державною адміністрацією, презентація проекту інноваційної програми розвитку Львівської області.

Також в рамках Форуму Львівська обласна державна адміністрація спільно з Львівською торгово-промисловою палатою проведуть церемонію нагородження переможців регіонального конкурсу «Інвестор року». Серед кількох десятків підприємств-конкурсантів, що внесли значні обсяги інвестицій у пріоритетні галузі економіки Львівської області, залучили у виробництво нові прогресивні технології, створили нові робочі місця, обирають переможців у номінаціях: «Інвестор року-2011: найкраща вітчизняна інвестиція» та «Інвестор року-2011: найкраща іноземна інвестиція».

Особливістю цьогорічного конкурсу «Інвестор року» стане окрема номінація, присвячена підприємству, яке реалізувало наймасштабнішу інноваційну інвестицію.

Форум відбуватиметься за адресою: м. Львів, вул. Ткацька 10.