Польща до Євро не скасує оплату візи громадянами України

Варшава. 19 квітня. УНІАН. Польща планує скасувати оплату візи у розмірі 20 євро громадянами України наприкінці поточного року, а не до початку Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві закордонних справ Польщі, не уточнивши причини.

”Текст договору зараз знаходиться на етапі міжвідомчих консультацій. Набуття чинності документом після ратифікації заплановане на четвертий квартал цього року”, - відзначили у МЗС Польщі.

Як повідомляв УНІАН, у лютому польське МЗС назвало ”дуже правдоподібним” скасування оплати за національні візи до початку Євро-2012, перший матч якого відбудеться 8 червня.

Сьогдоні, 19 квітня, директор Департаменту консульської служби МЗС України Андрій Олефіров заявив, що у міністерстві розраховують, що вже у червні буде підписано угоду про скасування оплати за візи між Польщею та Україною.

За його словами, Україна і Польща проводять усі внутрішні процедури, аби погодити всі документи і вийти на їхнє підписання.

При цьому А.Олефіров додав, що така угода буде підписана на рівні міністрів закордонних справ.

Торік польські консульства видали в Україні 200 тисяч національних віз (35% від усіх виданих) після 135 тисяч та 160 тисяч у два попередніх роки.

Українці з квітня минулого року платять за польські національні візи 20, а не 35 євро (стільки вона раніше коштувала і стільки ж зараз коштує шенгенська віза).

Польща запровадила візи для українців восени 2003 року - напередодні свого вступу до Європейського Союзу, але до вступу в Шенгенську зону наприкінці 2007 року видавала їх безкоштовно та за дуже ліберальними правилами.