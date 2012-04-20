На Львівщині хочуть знести монумент Слави радянським воїнам

Львів. 20 квітня. УНІАН. У Львівській області депутати Турківської міської ради прийняли рішення про знесення монумента Слави радянським воїнам, встановленого в центрі міста на площі Ринок, і перепоховання останків 43 воїнів з братської могили біля пам’ятника.

Цю інформацію УНІАН підтвердив заступник міського голови Турки Михайло Вагіль.

Однак від будь-яких подальших коментарів віце-мер відмовився.

У свою чергу голова Львівської обласної організації Антифашистського комітету України Олександр Калинюк повідомив кореспонденту УНІАН, що рішення про перепоховання останків радянських воїнів було прийнято Турківської міською радою 4 квітня 2012 року. „За” таке рішення проголосували 24 із 30 депутатів, 1 був „проти”.

Також, за даними О.Калинюка, до порядку денного сесії Турківської міськради було винесено питання про встановлення на площі Ринок пам’ятника провіднику ОУН Степану Бандері, але його розгляд депутати відклали, щоб „не нагнітати ситуацію”.

„Рішення депутати приймали без консультацій та обговорення з громадськістю”, - заявив О.Калинюк.

Він також сказав, що рішення депутатів Турківської міської ради є грубим порушенням Закону України „Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років”.

„Ми будемо звертатися у відповідні інстанції, щоб не допустити цього варварства і глуму над загиблими визволителями міста Турки”, - сказав О.Калинюк.