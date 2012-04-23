У Львові ветерани пікетуватимуть облдержадміністрацію

Львів. 23 квітня. УНІАН. 24 квітня у Львові представники ветеранських організацій пікетуватимуть приміщення обласної державної адміністрації з вимогою забезпечення соціальних прав ветеранів.

Про це повідомив УНІАН голова Львівської обласної організації ветеранів України Юрій Широких.

За його словами, акція, яка розпочнеться об 11.00 на площі біля ОДА, відбуватиметься за підтримки ряду громадських організацій, Антифашистського комітету, Комуністичної партії України.

„Ми вимагатимемо від влади, щоб вона виконала свої обіцянки по соціальному захисту ветеранів, які перебувають поза межею бідності і практично позбавлені забезпечення своїх соціальних прав”, - зазначив Юрій Широких.

