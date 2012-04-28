На „Арені Львів” вчилися захищати гостей та учасників Євро

Львів. 28 квітня. УНІАН. На стадіоні «Арена Львів» пройшли командно-штабні навчання щодо забезпечення правопорядку та безпеки гостей та учасників Чемпіонату Європи 2012 року.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, 27 квітня на території стадіону «Арена Львів» під керівництвом управління Служби безпеки України у Львівській області відбулися командно-штабні та тактико-спеціальні навчання щодо протидії можливому терористичному впливу на об’єктах, задіяних до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу.



Участь у навчаннях щодо протидії можливому терористичному впливу на об’єктах, задіяних до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу взяв заступник голови Львівської облдержадміністрації, а також представники управління СБУ у Львівській області, управління МНС України у Львівській області, головного управління МВС України у Львівській області, головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації, управління охорони здоров’я Львівської міської ради та ін.

За результатами проведених навчань було визначено стан підготовки Львова та області до проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу в рамках забезпечення безпеки та правопорядку гостей та учасників Чемпіонату, а також надані відповідні доручення щодо вирішення існуючих проблемних питань.