На Євро-2012 приїдуть вболівальники з понад 100 країн світу

Київ. 8 травня. УНІАН. В Україні очікують, що на Чемпіонат Європи з футболу 2012 року приїдуть вболівальники з понад 100 країн світу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Олександр Дикусаров.

«Ми очікуємо, що на матчі Євро-2012, як в Польщі, так і в Україні, приїдуть вболівальники із понад 100 країн світу», - сказав він, додавши, що, безумовно, серед них будуть і громадяни тих країн, чиї збірні будуть грати.