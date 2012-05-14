На Львівщині у хабарництві викрито працівника Держгірпромнагляду

Львів. 14 травня. УНІАН. Працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС України у Львівській області під час отримання 4 тисяч гривень хабара затримано провідного експерта Дерджпідприємства Західний експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України.

Як повідомили УНІАН у Державній службі боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС України у Львівській області, службовець вимагав кошти у приватного підприємця, який займається деревообробкою за прискорення видачі йому позитивного експертного висновку по стану охорони праці та безпеки промислового виробництва.

Прокуратурою порушено кримінальну справу, триває слідство.