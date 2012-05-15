На Львівщині посадовці військової частини привласнили 1,6 млн грн

Львів. 15 травня. УНІАН. На Львівщині посадовці військової частини А1463 незаконно заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 1 млн 686 тис грн, отримавши їх, як компенсацію неіснуючої заборгованості за продовольчі пайки та піднайм житла.

Як повідомив УНІАН прес-секретар військового прокурора Західного регіону України Микола Гуцуляк, військовою прокуратурою Західного регіону України здійснено реагування за фактом грубого порушення бюджетного законодавства та заволодіння бюджетними коштами на суму понад 1,5 млн грн.

„Під час прокурорської перевірки встановлено, що упродовж 2008-2011 років військові службові особи військової частини А1463, яка дислокується у Львівській області, зловживаючи службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 1 млн 686 тис грн, отримавши їх, як компенсацію неіснуючої заборгованості за продовольчі пайки та піднайом житла”, - розповів Микола Гуцуляк.

14 травня 2012 року, військовою прокуратурою Львівського гарнізону за результатами проведеної перевірки за цим фактом порушено кримінальну справу за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 366 (службове підроблення) та ч.2 ст. 410 (викрадення, привласнення військового майна шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Закон передбачає відповідальність за ці злочини у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років. Досудове слідство триває.