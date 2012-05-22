З Львівщини 15 тисяч 27 осіб у вишиванках взяли участь у прощі

Львівська область. 22 травня. УНІАН. Під час паломництва до відпустового місця біля Стрия – села Грошева встановлено новий всеукраїнський рекорд. На прощу зібралась найбільша в українській історії кількість людей у вишиваних сорочках. Тисячі прочан з молитвами та піснями, подолали чималий шлях зі Стрия до Гошева, аби помолитися до Гошівської чудотворної ікони Богородиці, яка зберігається на Ясній горі.

За словами представника національного проекту «Книга рекордів України» Ганни Крисюк, встановлено всеукраїнський рекорд – 15 тисяч 27 осіб у вишиванках взяли участь у прощі.

Масове сходження молоді до монастиря оо. Василіан, що на Ясній горі, відбувається щорічно, у третю неділю травня. Цьогорічна проща стала ювілейною – двадцятою.

Організатором заходу традиційно виступила громадська організація «Українська молодь – Христові» (УМХ) Стрийської єпархії. Партнером і помічником УМХ у встановленні рекорду України є Благодійний фонд Олега Канівця «Добре серце».

О.Канівець був одним із ініціаторів створення ГО «Українська молодь – Христові» ще у 1991 році.

«Коли в нас виникла ідея організувати прощу на Ясну гору, ми не сподівалося, що це дійство отримає таку підтримку молоді Стрийщини. Я щасливий, що нам вдалося відсвяткувати двадцяту прощу до Гошева. Ви бачите, скільки людей тут присутні, який тут панує дух. Вважаю, що проща насамперед – це жертва, це пошук Бога, духовне єднання. Кожен йде на цю прощу для того, щоби очиститися. Сама ідея з вишиванками виникла у ГО «Українська молодь – Христові», а ми підтримали цю ініціативу, оскільки вона потребувала певних організаційних затрат і умінь. І тому ми допомогли організувати встановлення цього рекорду. Ми теж вдячні УМХ за те, що в них народилась така ідея. Це вкотре свідчить про те, що молодь наша є дуже активна, креативна та ініціативна. Ми бачимо, що люди, які не мали вишиванок, учора бігали і купували їх для того, щоб стати учасником цього величного заходу», - зазначив голова благодійного фонду «Добре серце» Олег Канівець.