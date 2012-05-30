У Львові покажуть бродвейську виставу для дорослих „Метелики”

Львів. 30 травня. УНІАН. У львівському Першому українському театрі для дітей та юнацтва покажуть бродвейську виставу для дорослих «Метелики».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, прем’єра експериментальної вистави, у якій задіяні молоді актори цього театру, відбудеться 2 червня о 19.00.

П’єса відомого американського драматурга і сценариста Леонарда Герша «Вільні метелики» написана у 1969 році, тоді ж поставлена на Бродвеї. Драма була екранізована у 1972 році з Голді Хоун та Едвардом Альбертом у головних ролях, отримала три номінації на «Оскар» та виборола «Оскар» за кращу жіночу роль другого плану, яка дісталась Айлін Декарт, зазначається у повідомленні.