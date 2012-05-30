ТРК «Люкс» та інші ЗМІ за 5 млн грн піаритимуть «Західенерго»

Київ. 30 травня. УНІАН. ПАТ «ДТЕК Західенерго» 22 травня за результатами тендеру уклало угоду з ПрАТ «Телерадіокомпанія "Люкс"» на комплекс заходів зі зв'язків громадськістю вартістю 5,35 млн грн. Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель», пише сайт «Наші гроші».



Кошти призначено на низку ініціатив та іміджеутворюючих проектів, спрямованих на формування позитивного іміджу й репутації «Західенерго» як ефективної та соціально відповідальної компанії, для чого буде проведено комплекс заходів зі зв'язків з громадськістю на території присутності компанії, що контролюється групою Ріната Ахметова: Львівська, Івано-Франківська та Вінницька області.



Передбачено розміщення інформаційних статей у друкованих суспільно-політичних ЗМІ, розміщення коментарів фахівця у телерадіопрограмах, друкованих ЗМІ та інтернет-виданнях, участь у редакційних рубриках, розміщення тематичних рубрик в інформаційних програмах, участь у тематичних теле- та радіопрограмах, забезпечення інтерв'ю керівників підприємства для ЗМІ, організацію прес-турів на підприємства з подальшим розміщенням матеріалів в друкованих ЗМІ.



«Нестандартний PR-захід який повинен легко асоціюватися з компанією, проходити у вигляді діалогу, або збору інформації від цільової аудиторії, мати високий потенціал до вірусного маркетингу, максимально залучати соціальні мережі та інтернет. Водночас даний захід має бути широко висвітлений в електронних ЗМІ та інтернет», - йдеться в конкурсній документації.



У медіа має бути висвітлений щорічний звіт компанії «з роз'ясненням та акцентування на основні позитивні показники діяльності та плани на майбутнє». Також має проводитись постійний моніторинг згадуваності «ДТЕК-Західенерго» у інформаційному просторі «з метою відслідковування та запобігання можливих негативних проявів у ЗМІ».



Окрім цього ТРК «Люкс» займатиметься організацією круглих столів, семінарів, участю в загальноукраїнських виставках з проведенням BTL0-event заходів, зніматиме відеоролики про роботу компанії.



Також передбачено антикризові заходи у сфері зв'язків з громадськістю: формування первинного реєстру ризиків, розробка планів уникнення та реагування, поточне управління ризиками у сфері зв'язків з громадськістю у 2012 році, в тому числі моніторинг виникнення, ідентифікація та оцінка нових ризиків, розробка та впровадження заходів при виникненні ризиків.



За даними держреєстру ТРО, власниками ТРК «Люкс» є Роман Андрейко, Катерина Кіт-Садова та одна юридична особа.



«Телекритика»