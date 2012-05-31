У нічному барі Львова проламали череп іноземному туристу

Львів. 31 травня. УНІАН. У Львові турист-іноземець отримав травми під час бійки в одному з нічних барів міста, яку спровокував житель Львівщини обурившись тим, що іноземець випив його коктейль.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, днями у Личаківський райвідділ міліції Львова надійшло повідомлення від чергового лікаря першої міської клінічної лікарні Львова про те, що до них доставили 20-річного громадянина іноземної держави в якого було діагностовано: перелом черепа, забій головного мозку, закриту черепно-мозкову травму, епідуральну гематому. Чоловіка було госпіталізовано в в нейрохірургічне відділення лікарні.

Правоохоронці встановили, що іноземець приїхав до Львова 25 травня в якості туриста. В ніч проти 28 травня він разом з друзями-іноземцями відвідав один з нічних закладів міста, де між ними та мешканцями Львівщини виник конфлікт. Причиною сварки став звичайний коктейль. 20-річний мешканець міста Рава-Руська (Львівська область), помітивши як незнайомий чоловік зухвало п’є його напій, наніс удар по обличчю. Як з’ясувалось пізніше, вказані тілесні ушкодження іноземець отримав у вбиральні, коли пішов туди, щоб помити руки, - інформує ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області.