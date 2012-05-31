Історична спадщина Львова повинна експонуватися у замках - Томенко

Київ. 31 травня. УНІАН. Заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко вважає, що історична спадщина Львова повинна експонуватися в замках Львівщини, а не передаватися до релігійних споруд.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка, перебуваючи на Львівщині, він зустрівся з керівниками Львівської культурної галереї та керівниками комісії з питань культури міської ради Львова, з якими обговорив історію, пов’язану з ідеєю переміщення картин з Львівської національної галереї мистецтв до римо-католицького костелу у Жовкві.

Йдеться про чотири масштабні батальні полотнища XVII століття художника Мартіно Альтамонте, які свого часу були врятовані колишнім директорлм Львівської галереї мистецтв Борисом Возницьким.

М.Томенко нагадав, що Б.Возницький мріяв, щоб усі чотири картини, що збережені колективом у Львові, експонувалися у замках, які вже відреставровані чи реставруються.

М.Томенко повідомив, що саме тому він звернувся до Міністерства культури з проханням у дискусіях з представниками Міністерства культури та національної спадщини Польщі вести розмову про те, що ці полотна повинні бути доступними як для українців, так і для поляків, і будь-кого, хто хотів би їх побачити.

Водночас, він підкреслив, що картини повинні експонуватися в тому місці, де є створені для цього умови, тому ідея передачі картин навіть на тимчасове збереження до костелу у Жовкві є неправильною.

М.Томенко висловив сподівання, що міністерства двох країн знайдуть порозуміння в цьому питанні.