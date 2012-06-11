Залізниця дала додатковий електропоїзд з Пшемисля до Львова



Київ. 11 червня. УНІАН. Львівська залізниця (ЛЗ) організувала додатковий електропоїзд для перевезення іноземних уболівальників з польського міста Пшемисль (Перемишль) до Львова в дні проведення матчів Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012, повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

За словами начальника пасажирської служби ЛЗ Богдана Яворського, на перший матч до Львова 9 червня цим електропоїздом приїхали 600 іноземних уболівальників.

Близько 15% з них виїхали зі Львова до Києва і Харкова.

«Це здебільшого німці. Спеціально для них ми підготували електричку Львов-Перемишль, яка привезла і відвезла назад. Наші волонтери спільно з волонтерами Львівської міської радо їх зустріли, все розповіли, показали і направили на стадіон», - сказав Б. Яворський.

За його словами, «мовного бар`єру в спілкуванні не було».

Додатковий електропоїзд Пшемисль-Львів зробить рейс також 13 і 17 червня.

