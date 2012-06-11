Засуджено екс-голову Жовківської РДА Львівщини

Львів. 11 червня. УНІАН. Колишній голова Жовківської райдержадміністрації Львівської області, якого разом із спільником затримали на під час одержання хабара, засудджений до позбавлення волі терміном на 5 років.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ у Львівській області.

Набув чинності вирок Апеляційного суду Тернопільської області у кримінальній справі, порушеній органами прокуратури за матеріалами СБУ стосовно колишнього голови Жовківської РДА та його радника.

Встановлено, що посадовці райдержадміністрації вимагали від жителя Львівщини хабара за сприяння в отриманні земельних ділянок загальною площею 6 га на території Жовківського району.

Суд визнав тепер уже колишнього голову Жовківської РДА винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України, і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 5 років з конфіскацією майна і забороною обіймати посади в органах державної влади і місцевого самоврядування строком на три роки. Його також позбавлено 6-го рангу державного службовця. Спільника засуджено до 2,5 років позбавлення волі, ще два роки він не зможе обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

У червні 2011 року співробітники СБУ спільно з працівниками Генеральної прокуратури України затримали зловмисників під час одержання хабара у розмірі 2 тисяч доларів та 4 тисяч гривень.