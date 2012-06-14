Завтра у Львові відбудеться парад на підтримку збірної України
17:31, 14 червня 2012Львів
0 0
На площі Міцкевича
Львів. 14 червня. УНІАН. Завтра у центрі Львова відбудеться великий парад на підтримку збірної України.
Про це повідомили УНІАН у медіа-центрі «Львів 2012».
«Враховуючи, що завтра наша національна збірна буде мати наступну гру, ми у Львові об 11.45 розпочинаємо великий парад на площі Міцкевича і запрошуємо усіх долучитися. Ми хочемо таким чином підтримати свою збірну, щоб вона нас знову потішила добрим результатом», - сказав міський голова Львова Андрій Садовий.
За його словами, він планує переглядати матч спільно із львів’янами у фан-зоні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter