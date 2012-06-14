У Львові випустили «Футбольне» морозиво. Фото

ПАТ «Львівський холодокомбінат» ТМ «Лімо» до Євро-2012 розпочав випуск морозива «Футбольне» з зображенням на упаковці гравців збірної України з футболу, повідомила прес-служба ПАТ «Львівський холодокомбінат».

Між ПАТ «Львівський холодокомбінат» та Федерацією Футболу України була підписана угода про використання символіки Збірної України на упаковці продукції підприємства.

Морозиво «Футбольне» випускається у вигляді ескімо. Це класичний львівський білий пломбір, вкритий шоколадною глазур’ю. Маса – 80 грам.

«Для морозива «Футбольне» ми обрали добре знаний і улюблений нашими споживачами, класичний смак пломбіру. Розпочинаючи співпрацю з ФФУ і випуск морозива «Футбольне», в такий спосіб ми прагнули показати, на скільки «Лімо» любить футбол і підтримує нашу збірну. Також ми прагнули задовольнити смаки найменших вболівальників, адже не всі фанати футболу п’ють пиво», - зазначає Оксана Яремко, керівник відділу маркетингу ПАТ «Львівський холодокомбінат».

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