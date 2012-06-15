У Львові не було бійок за участю іноземних уболівальників - МВС

Київ. 15 червня. УНІАН. У МВС запевняють, що у Львові з початку Євро-2012 не було бійок за участю іноземних уболівальників.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, 14 червня у засобах масової інформації з’явились повідомлення з посиланням на медиків про бійку футбольних фанів у Львові. Зокрема, що в клінічній лікарні Львівської залізниці прооперували двох уболівальників з Польщі та Румунії, які потребували хірургічної допомоги. Останні нібито отримали травми унаслідок побутової бійки.

”Слід зазначити, що бійок між фанами не було. Вищезгадані іноземці травмувалися за інших обставин. Так, правоохоронці Львова встановили, що 38-річного громадянина Румунії побили та пограбували випадкові знайомі, з якими він усю ніч розпивав алкогольні напої. За цим фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 186 (пограбування) Кримінального кодексу України”, - зазначається у повідомленні.

Водночас в ВЗГ наголосили, що про ”випадок, який трапився з 32-річним громадянином Польщі, правоохоронці довідались від чергового лікаря залізничної лікарні м. Львова”. ”Іноземець з діагнозом «закрита травма живота та алкогольне сп’яніння» був госпіталізований у хірургічне відділення. Пізніше з’ясувалось, що громадянин Польщі прибув в Україну 12 червня автобусом, як уболівальник Євро-2012. Чоловік розповів, що до 4.00 13 червня разом зі своїми друзями з Польщі розпивав спиртні напої в одному з нічних закладів Личаківського району Львова. Уболівальник напився настільки, що не пам’ятає, як отримав травму живота. Його друзі, які перебували з ним, та сам іноземець заперечують факт побиття”, - повідомили в міліції, додавши, що наразі за обома фактами триває перевірка.