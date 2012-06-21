У Львові на час Євро було акредитовано понад 700 журналістів

Львів. 21 червня. УНІАН. На час Євро-2012 у медіа-центрі «Львів 2012» акредитувалось 706 журналістів, з них 200 представників іноземних ЗМІ.

Про це сьогодні повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, в медіа-центрі „Львів 2012” акредитувались та працювали журналісти із 11 країн світу: Німеччини, Португалії, Данії, Польщі, Австрії, Австралії, Китаю, Індонезії, В‘єтнаму, Хорватії, Великої Британії.

„За час Євро-2012 на сайті BBC з’явилось 20 матеріалів про ігри у Львові. Про приймаюче місто Львів писало інформаційне агентство «Франс Прес» (10 публікацій), 9 матеріалів про Львів розмістило на своїх веб-сторінках «Deutche welle». Про ігри збірної Німеччини у Львові також писало інформагентство «Аль-Джазіра». Найбільша щоденна газета Нідерландів «De Telegraaf» писала „про чудове місто Львів”, про „фантастичне та гостинне місто” писала авторитетна німецька газета «Die Welt». Підготовку міста до чемпіонату висвітлювала і міжрегіональна газета «Neues Deutchland», розповідаючи про гігантську фан-зону та велику кількість волонтерів. «Львів підтвердив, що може організувати не лише одну з найбільших спортивних подій, проте і зробити з цього грандіозне свято», - написали про Львів у данській щоденній газеті «Politiken», - інформує прес-служба Львівської міської ради.