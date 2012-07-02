Львівщина сформує власний паливний баланс – губернатор

Львів. 2 липня. УНІАН. Підприємства та установи Львівської області повинні поступово переходити на альтернативні види палива. Для підвищення рівня енергетичної безпеки область формуватиме власний паливний баланс. Як повідомили УНІАН у пресс-службі Львівської ОДА, про це сьогодні під час проведення апаратної наради заявив голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Костюк.

За словами керівника області, з метою запобігання негативному впливу на економіку підприємств теплоенергетики значного зростання ціни на імпортований природній газ та для скорочення споживання природного газу на Львівщині розробляється низка проектів щодо переходу на альтернативні види палива.

“Підприємства та установи Львівщини повинні бути обладнані альтернативним джерелом тепла. Сьогодні ми маємо прописати правила формування технічних завдань для проведення ремонту і реконструкції приміщень підприємств, установ чи соціальних закладів області – і першим пунктом в кожному проекті має стояти питання тепло- і ресурсозбереження”, - наголосив Михайло Костюк.

Голова Львівської ОДА також наголосив на важливості прямої співпраці із місцевими виробниками альтернативних видів палива. “Для прикладу, регіони, які тяжіють до вугільного басейну, повинні в першу чергу переходити на альтернативне паливо. Для цього слід насамперед прописати правила співпраці із “Львіввугіллям”, - зазначив Михайло Костюк.