Панькевич терміново скликає засідання асоціації місцевих рад

Львів. 4 липня. УНІАН. Голова Львівської обласної ради Олег Панькевич сьогодні терміново скликає засідання Асоціації місцевих рад «Ради Львівщини». У порядку денному - питання про ухвалення ВР законопроекту «Про засади державної мовної політики».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради.

Як зазначається у повідомленні, початок засідання заплановано на 15.30 у приміщенні Львівської облради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної організації ВО «Свобода», голова Львівської обласної ради, свободівець О.Панькевич закликав депутатів місцевих рад Львівщини всіх рівнів приєднатися до безстрокової акції протесту проти закону ”Про засади державної мовної політики” і вимагати його ветування Президентом України.

«Ухвалення законопроекту Колесніченка-Ківалова - найбільша ганьба Верховної Ради цього скликання, - зазначив голова Львівської обласної ради. – Антиукраїнським силам вдалося проштовхнути цей закон, як і інші антиукраїнські закони, завдяки так званим ”тушкам”. Ми повинні дати гідну відповідь тим, хто прагне знищити українську мову та зневажає права українців. У цей час випробувань депутати місцевих рад, яким громади довірили представляти їхню позицію і захищати їхні права, повинні бути в Києві, біля Українського дому. Саме там вирішується найважливіше питання – майбутнє держави. Я закликаю місцеві ради проводити виїзні сесії, на яких висловлювати свою позицію щодо дій центральної влади, та приєднуватися до акції протесту», - заявив голова Львівської обласної ради О.Панькевич.

Голова обласної ради закликав громаду самоорганізовуватися, створювати комітети і штаби, збирати списків добровольців, які готові до радикальних дій, - інформує прес-служба ЛОО ВО «Свобода».