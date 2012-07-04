Сьогодні відбудеться позачергове засідання Львівської облради
13:10, 04 липня 2012Львів
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Є «загроза державності України»
Львів. 4 липня. УНІАН. Голова Львівської обласної ради Олег Панькевич підписав розпорядження „Про скликання ХХ позачергової сесії Львівської обласної ради шостого скликання”.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради.
«Відповідно до цього розпорядження, ХХ позачергова сесія обласної ради скликається 4 липня о 16.00 з таким порядком денним: «Про загрозу державності України у зв’язку з ухваленнями Закону України „Про засади державної мовної політики”, - зазначається у повідомленні.
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