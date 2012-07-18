Прес-конференція начальника ГУМВСУ у Львівській області Олександра Рудяка на тему: «Підсумки роботи органів внутрішніх справ Львівської області за 6 місяців 2012 року»

11:45, 18 липня 2012
Львів
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18 липня 2012 року, об 11.45,  у приміщенні Головного управління МВС України у Львівській області (площа Г.Григоренка, 3) розпочнеться  прес-конференція за участю очільника міліції Львівщини Олександра Рудяка на тему: «Підсумки роботи органів внутрішніх справ Львівської області за 6 місяців 2012 року».


 

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