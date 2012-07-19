Головний міліціонер Львівщини став заслуженим юристом України

Указ Президента України

Львів. 19 липня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович начальнику Головного управління МВС України у Львівській області генерал-майору міліції Рудяку Олександру Вікторовичу присвоїв звання «Заслужений юрист України». Указ Президента України № 417/2012 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України» підписано 27 червня 2012 року. Цю державну нагороду Олександр Рудяк отримав за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм, - інформує Відділ зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

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