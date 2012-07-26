На Львівщині голова сільради попався на хабарі

Львів. 26 липня. УНІАН На Львівщині за видачу довідки на приватизацію землі сільський війт вимагав і отримав хабар у розмірі 1 200 доларів США.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, оперативники управління ДСБЕЗ Головного управління МВС України у Львівській області затримали сільського голову однієї із сільських рад Пустомитівського району „на гарячому„ - під час отримання ним хабара у розмірі 1 200 доларів США.

„Посадовець вимагав та отримав вказані вище кошти від мешканця Львова за видачу рішення на приватизацію земельної ділянки площею 0,12 га на території даної місцевої ради”, - зазначається у повідомленні.

За цим фактом слідчі прокуратури порушили кримінальну справу за ч.3 ст.368 КК України. За одержання хабара посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.