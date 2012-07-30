Кандидати з Львівщини витратили на підкуп виборців до 2 млн дол - КВУ



Кандидати в депутати не соромляться називати свої благодійні фонди власними іменами і за «благодійні кошти» підкупляти виборців. Таких кандидатів на Львівщині багато і за останній рік вони вже витратили від 1 млн грн до 2 млн дол. США. Про це сьогодні під час прес-конференції розповіла виконавчий директор ЛОГО «Комітет виборців України» Оксана Дащаківська.

«Кандидати-мажоритарники, чи вони планують іти від політичних партій, чи самовисуванцями, головну свою діяльність здійснюють за допомогою свої благодійних фондів. Потенційні кандидати не соромляться, називають свої благодійні фонди своїми ж іменами – фонд Тараса Батенка, фонд Тараса Козака і багато інших. Лише О.Канівець має благодійний фонд під назвою «Добре серце», - сказала вона.

За словами О.Дащаківської, за оцінками експертів «Комітету виборців», за останній рік з тих фондів кандидати витратили від 1 млн грн до 2 млн дол. США. Водночас вона зауважила, що є кандидати, які працюють на своїх округах по два-три роки, завчасно готуючись до цієї виборчої кампанії.

«Це суми, які в 10 разів перевищують обсяги районних бюджетів в межах певного округу. Але це кандидати використовують. Ми ж вважаємо, що це непрямий підкуп виборця. І лише зараз, зі стартом виборчої кампанії, це буде прямо тлумачитися як підкуп виборця. До цього ж часу ми мали фонди, які здійснюють свою діяльність», - зазначила Оксана Дащаківська.

Вона також зауважила, що кандидати в депутати, які стануть офіційно зареєстрованими, змушені будуть вести свою діяльність за гроші свого виборчого фонду.

«З кожним разом я все більше дивуюсь, як наші кандидати привчили виборців до грошей. Виборець сільської місцевості, коли чує, що хтось поремонтував школу, дорогу, закупив книжки – він зробив добро. Мова навіть не йде про пересічного виборця із села, а про інтелігентну людину, до прикладу сільського голову – вони готові це розцінювати як позитив і ніхто не бачить в цьому гріха. Ніхто не вірить, що гроші будуть вкладатись у їхню місцевість після виборів, тому вони вирішили по-максимуму скористатися з того, що вкладається зараз у передвиборчій кампанії», - додала вона.

Львівський портал